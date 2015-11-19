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القضاء العراقى يحيل متهمين تاجروا بستارة أثرية للكعبة إلى الجنايات

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القضاء العراقى يحيل متهمين تاجروا بستارة أثرية للكعبة إلى الجنايات القضاء العراقى يحيل متهمين تاجروا بستارة أثرية للكعبة إلى الجنايات

أحالت محكمة تحقيق النجف بالعراق متهمين اثنين بالمتاجرة بالآثار إلى محكمة الجنايات، بعد أن ضبطت قوة من جهاز المخابرات بحوزتهما إحدى أستار الكعبة الأثرية التى تعود إلى حقبة العصر العثمانى التى قدرت قيمتها بنحو 5 مليارات دينار عراقى (الدولار يساوى 1200 دينار تقريبا).

وقال قاضى المحكمة الأول غيث جبار أبو ناصرية- فى تصريح صحفى الخميس، أن قوة من جهاز المخابرات فى النجف تمكنت من ضبط المتهمين بحوزتهما إحدى أستار الكعبة، وأن هذه الستارة تعود بحسب المتخصصين فى دائرة الآثار إلى العهد العثمانى وتحديداً إلى العام 1808م خلال مدة تولى السلطان محمود الثانى الحكم.

وأضاف: أن الستارة الأثرية مطرزة ومزخرفة بخيوط من ذهب عيار 8 و9 قراريط، وأن المتخصصين قدروا قيمة هذه القطعة الأثرية بنحو 5 مليارات دينار، وأنهم اعترفوا تفصيلاً بأنهم كانوا ينوون بيعها.

من ناحية أخرى أعلنت السلطة القضائية الاتحادية فى العراق عن محاكمة 854 متهما وفق المادة (4) إرهاب خلال الشهر الماضى. وقال القاضى عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمى للسلطة القضائية أنه " تمت محاكمة 854 متهما وفق المادة 4 ارهاب خلال الشهر الماضى فيما افرجت عن 1611 متهما خلال شهر نفسه وأحالت 1229 إلى محاكم أخرى ".

وتنص المادة 4 ارهاب على بندين يقضى الأول بمعاقبة من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الأعمالِ الارهابية بالإعدام ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلى، أما البند الثانى فينص على العقابِ بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أى عملٍ إجرامى أو تستَّرَ على شخص إرهابى.
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