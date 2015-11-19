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اكتشاف 4 حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير فى الكويت

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اكتشاف 4 حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير فى الكويت اكتشاف 4 حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير فى الكويت

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالى الكويتى بدر العيسى، اكتشاف أربع حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير فى عدد من المدارس الحكومية فى منطقتى حولى والعديلية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العيسى قوله "إن الحالات المكتشفة تخضع حاليا للعلاج"، وأن أهالى الطلبة هم الذين أبلغوا إدارات المدارس عنها، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية فى المدارس التى تم اكتشاف الحالات المرضية بها".

وأوضح العيسى أن هناك اتصالا دائما مع وزارة الصحة وتنسيقا على أعلى مستوى، لكن لا يوجد مصل يكفى لجميع المدارس فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه فى حال تم اكتشاف أكثر من 5 حالات فى مدرسة واحدة فسيتم إغلاق المدرسة.

وأضاف أن الوزارة طالبت الصحة بتوفير المصل الكافى، والتى أفادت أن الإصابة بالمرض لا يشكل خطورة للعامة وأنه كالإنفلونزا العادية، لكن تكمن خطورته فى إصابة الحوامل ومرضى السكرى والربو.
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