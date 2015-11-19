منفذان لبيع السلع الغذائية والأسماك بأسعار تنافسية فى بورسعيد

أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين، محافظ بورسعيد، تجهيز منفذين لبيع السلع الغذائية والأسماك الطازجة بجميع أنواعها بأسعار تنافسية لمحاربة الغلاء.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إن منفذ السلع الغذائية سيقام بأرض المعارض بنطاق حى الشرق، على أن يتم بيع كافة السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والسمن والمكرونة بجميع أنواعها بأسعار الجملة.

وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية محاربة جشع التجار، موضحاً أن المنافذ ستخضع للرقابة التموينية ومراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية ومباحث شرطة التموين منعا للتلاعب.