محافظة الفيوم تطرح كميات من السلع الغذائية المدعمة للمواطنين

تفقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، عددًا من سيارات المحافظة المحملة بالمواد الغذائية المدعمة التى تقوم المحافظة بطرحها للمواطنين ضمن خطتها لضبط الأسعار والأسواق، بهدف الوقوف على الكميات التى سيتم طرحها والأسعار التى سوف تباع بها، بحضور اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد.

وصرح محافظ الفيوم، بأن خطة المحافظة فى طرح السلع الغذائية المدعمة سوف تتم على عدة مراحل، تُنفذ من الآن وعلى مدار الأشهر المقبلة، وأن كميات المواد الغذائية سيتم طرحها بشكل منتظم لسد احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الكميات المطروحة تشمل 100 طن زيت الطعام بسعر 7 جنيهات، بالإضافة إلى 150 طنًا من الأرز بسعر 275 قرشًا للكيلو الواحد، وكميات كبيرة من المكرونة بسعر 130 قرشًا للكيس الواحد زنة 400 جرام، بالإضافة إلى علب الصلصة والفول بأسعار مدعمة يتم توفيرها بشكل دورى ومنتظم.

وأضاف محافظ الفيوم أن السيارات المحملة بالسلع والمواد الغذائية سوف تجوب مختلف المراكز والمدن لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، بالإضافة الى طرحها بعدد من المنافذ الثابتة المتواجدة بأماكن متعددة داخل مدينة الفيوم ومنها منفذى مصطفى شعبان ومصطفى رمضان بالبارودية البحرية، ومنفذ رضا احمد محمود بالفوال، ومحمود فاروق الشيمى بكوبرى المبيضة، ومحسن عبد العال يوسف أمام الإسعاف، وأم هاشم رياض وأحمد محمود فايد بمنطقة دار الرماد، وأحمد كامل عبد الرحمن بمنطقة التفتيش، ورجب رمضان حسين بمنطقة قحافة، وحسين أحمد مرسى أمام المستشفى العام.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة لن تدخر جهدًا فى الوقوف بجانب البسطاء ومحدودى الدخل لسد احتياجاتهم المعيشية الضرورية، وكذلك الحد من جشع التجار من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار فى متناول الجميع وأقل من أسعار الجملة، مضيفًا أن السلع المطروحة متوفرة بمنافذ البيع بالمدن والمراكز التى حددتها المحافظة ويتم ضخ الكميات حسب الكثافة السكانية لكل منطقة سواء بمدينة الفيوم أو منافذ البيع بالمراكز بصورة منتظمة ومتتالية على مدار الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء، ومساهمة فى توفير الاحتياجات اللازمة للجماهير.