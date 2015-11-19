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صور| رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : مصر في حاجة لإدخال تعديلات على قانون الأسرة

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صور| رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : مصر في حاجة لإدخال تعديلات على قانون الأسرة صور| رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : مصر في حاجة لإدخال تعديلات على قانون الأسرة

محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب : عمر شوقي

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية وجود قانون جديد للأحوال الشخصية، وذلك خلال اللقاء التشاوري المنعقد بأحد فنادق القاهرة، اليوم ” الخميس “، على أن يكون القانون أكثر عدالة  للأسرة المصرية، خاصةً للمرأة، مشددًا على دور المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الديمقراطية، التي أُجريت خلال السنوات السابقة.

وذكر ” فايق “، في تصريح خاص لوكالة “أونا”، ” أننا الأن في حاجةٍ لإدخال تعديلات وتحديثات على قانون الأسرة، وذلك حتى يتناسب مع المرأة، مضيفًا ان  ورشة العمل التي يعقدها المجلس ، ستُناقش عمل دراسات، تليها مسودة، إلى أن نخلص إلى قانون جديد للأسرة “.

ويشارك في اللقاء التشاوري، عددًا من البرلمانيين، وممثلي الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.

ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يعقد الأن بأحد فنادق القاهرة، لقاءً تشاوريًا بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء ، حول مشروع  قانون “أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية”، لعرض رؤيته حول مشروع القانون.

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أونا

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