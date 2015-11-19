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إزالة 46 حالة تعدٍ على مصرفى القلعة والمطار فى الإسكندرية

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إزالة 46 حالة تعدٍ على مصرفى القلعة والمطار فى الإسكندرية إزالة 46 حالة تعدٍ على مصرفى القلعة والمطار فى الإسكندرية
نفذت حملة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل عدة قرارات إدارية صادرة من الإدارة العامة لرى وصرف شمال البحيرة وحى شرق، بإزالة التعديات الواقعة على مصرفى القلعة وداير المطار وقرية الرابعة الناصرية بدائرة القسم.

تعينت الخدمات الأمنية اللازمة، تحت إشراف اللواء مساعد الوزير أحمد حجازى، مدير أمن الإسكندرية، واللواء نائب مدير قطاع شرق، ومساعد المدير للأمن العام، ومجموعات من الأمن المركزى، وعناصر من القوات المسلحة، وقوات نظامية وسرية، ومهندسى الإدارة العامة لرى وصرف شمال البحيرة، وحى شرق بمعداتهم، وتم تنفيذ 46 قرارًا إداريًا، و6 حالات بالقرار الفورى عبارة عن أسوار ومنازل خالية من السكان دون حدوث ما يخل بالأمن العام، تحرر المحضران إدارى قسم ثان الرمل.

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