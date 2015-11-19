أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية للسيطرة على الأسواق

Google+ Print
مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية للسيطرة على الأسواق مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية للسيطرة على الأسواق
قام اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتنفيذاً لخطة المديرية تم التنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختلفة، حيث قام ضباط الإدارة بالمرور على المجمعات الاستهلاكية بدائرة المدينة، وكذا متابعة الأسواق المتنقلة التى تم عقدها اليوم بدوائر أحياء "المنتزه – العجمى - غرب".

تم التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق، والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى، والمرور على الأسواق بدائرة المدينة ومحلات بيع الأغذية، والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كافة السلع.

كما تم ضبط كل من "ياسر خ م" 47 سنة صاحب ثلاجة لحيازته عدد "532" كجم كبدة مجمدة غير مدون عليها تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"توفيق ح ب" 35 سنة بائع مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع عدد "48 " كجم من الجبن الأبيض والبسطرمة بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"مسعود ع م" 54 سنة صاحب مخبز حر لقيامه بتجميع عدد "5" أجولة دقيق بلدى مدعمة بإجمالى وزن " 25 " كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، و"رجب ف م" 48 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "648 " صاروخ نارى أنواع مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد