مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية للسيطرة على الأسواق

قام اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتنفيذاً لخطة المديرية تم التنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختلفة، حيث قام ضباط الإدارة بالمرور على المجمعات الاستهلاكية بدائرة المدينة، وكذا متابعة الأسواق المتنقلة التى تم عقدها اليوم بدوائر أحياء "المنتزه – العجمى - غرب".

تم التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق، والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى، والمرور على الأسواق بدائرة المدينة ومحلات بيع الأغذية، والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كافة السلع.

كما تم ضبط كل من "ياسر خ م" 47 سنة صاحب ثلاجة لحيازته عدد "532" كجم كبدة مجمدة غير مدون عليها تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"توفيق ح ب" 35 سنة بائع مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع عدد "48 " كجم من الجبن الأبيض والبسطرمة بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"مسعود ع م" 54 سنة صاحب مخبز حر لقيامه بتجميع عدد "5" أجولة دقيق بلدى مدعمة بإجمالى وزن " 25 " كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، و"رجب ف م" 48 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "648 " صاروخ نارى أنواع مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.