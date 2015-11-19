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بالصور..افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة كوم أمبو

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بالصور..افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة كوم أمبو بالصور..افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة كوم أمبو
افتتحت القوات المسلحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، منفذاً لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بشرق المدينة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن البسيط.

وأكد صابر حسين، رئيس مدينة كوم أمبو، فى تصريحات له، أن منفذ البيع يطرح لحوماً بلدية بأسعار مخفضة تصل إلى 60 جنيهاً للكيلو جرام الواحد، بجانب طرح الدواجن بأسعار مخفضة أيضا تصل إلى 20 جنيهاً للكيلو، بينما تبدأ الأسماك من 10 جنيهات للكيلو.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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