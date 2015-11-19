محافظ البحر الأحمر يوافق على تحويل منطقة "أدلديت" إلى قرية بالشلاتين

وافق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على طلب قدمه له ممدوح عمارة نائب مجلس النواب، عن منطقة حلايب وشلاتين بتحويل منطقة أدلديت التى تقع بمنتصف الطريق بين الشلاتين وأبو رماد والتابعة لقرية أبو رماد لقرية بدلاً من منطقة.

وكان ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب والشلاتين جنوب البحر الأحمر، تقدم بطلب للمحافظ اللواء أحمد عبد الله بتحويل المنطقة إلى قرية.

وأكد عمارة أنه حصل على موافقة محافظ البحر الأحمر على تحويل منطقة أدلديت إلى قرية، وذلك لوجود أعداد كبيرة من الأسر المقيمين بها وهى تتبع الوحدة المحلية لمدينة أبو رماد وتقع فى منتصف الطريق بين الشلاتين وأبو رماد، مضيفًا: أن هذا يعد مطلبا شعبيا من أهالى "أدلديت".



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