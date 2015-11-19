عمرو جمال: الجلوس احتياطيا؟ انظروا لمتعب.. أتشرف باهتمام الزمالك ولكن

تحدث عمرو جمال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر عن فرص انضمامه إلى نادي الزمالك في ظل تراجع مشاركته أساسيًا هذا الموسم.

وقال عمرو جمال:"الزمالك ناد كبير، واهتمامه بالتعاقد معي شيء يشرفني ويسعدني، ولكن أنا مرتبط بعقد مع النادي الأهلي يمتد 4 سنوات".

واستدرك عبر قناة تن "إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تريد الاعتراف بهذه الحقيقة، وتتداول دائمًا أنني سأنضم للزمالك في يناير".

وتساءل "هل يعقل أن الزمالك يفاوضني ومتبقي في عقدي 4 سنوات؟"

وعن الجلوس احتياطيا في صفوف القلعة الحمراء أوضح "أنا ألعب في ناد كبير، يضم مهاجمين مميزين، والمدرب بيسيرو لا يفرق في المعاملة بيننا".

وأضاف "جلوسي على مقاعد البدلاء مرحلة واردة، فمتعب بجلالة قدره احتياطي، وكذلك إيفونا وأنطوي".

وتابع "لم أتسبب في مشكلة بعد خروجي من القائمة في أحد المباريات، بل أديت التدريب في اليوم التالي بكل قوة وغل".

وأكمل "وقتها تحدث بيسيرو معي، وطالبني بالهدوء، والحفاظ على نفسي خشية الإصابة".

وأشار إلى أن المدرب البرتغالي وجه رسالة واضحة لمهاجمي الأهلي، قائلاً:"لا يوجد مهاجم رقم 1 بالنسبة لي".

وواصل "وأكد أن معيار الاختيار سيكون بالجدية في التدريبات، ويلاحظ ذلك من خلال تسجيل المران، وفترة التوقف سيتعرف على قدرات اللاعبين أكثر".

واختتم المهاجم الشاب "بيسيرو يغادر النادي الساعة 10 مساءً، فهو حريص على عمله، ويريد النجاح مع الأهلي".