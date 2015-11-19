البدري لكوبر: لا داعي لوجودك في السنغال .. فالبطولة مذاعة

تحفظ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على تفكير هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب في التواجد بالسنغال خلال كأس أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد 2016.

وقال البدري:"كوبر لم يتحدث معي بشأن رغبته في السفر إلى السنغال، وعمومًا فهو أمر يخصه، إذا أراد متابعة المباريات".

وأضاف عبر قناة صدى البلد "أعتقد أن البطولة مذاعة، ومن الممكن أن يتابعها من خلال التليفزيون".

وواصل "بالطبع، سأقوم بإغلاق الباب على اللاعبين، فالأمر ليس له علاقة بكوبر، وذلك تفاديًا لأي حسابات خارجية تتسبب في تشتيت تركيزهم".

ويخوض المنتخب الأوليمبي مشواره في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الجزائر ومالي ونيجيريا.