ضبط 3 أشخاص متهمين بتهشيم نقطة شرطة مستشفى دشنا المركزي ​في قنا​

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تهشيم نقطة شرطة دشنا المركزي، والتعدي على القوة الأمنية المُكلفة بتأمين المستشفى.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة التعدي على القوة الأمنية المكلفة بتأمين مستشفى دشنا المركزي، فضلًا عن تهشيم نقطة المستشفى.

وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين عائلتين من منطقة الصعايدة ببندر دشنا، بسبب خلافات بينهما، وأصيب على أثرها أحد الأشخاص، فتم نقله لمستشفى دشنا المركزي، ونشبت مشادة كلامية بين أهل المصاب، وأحد الأفراد المكلفين بتأمين المستشفى، والتي قام على أثرها بعض الأشخاص بالتعدي على قوات الأمن، وتهشيم نقطة شرطة المستشفى، فتم التحفظ على المتهمين داخل مركز شرطة دشنا، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.