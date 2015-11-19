حبس طالب 4 أيام لاتهامه بقتل تاجر بسبب لهو الأطفال فى مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل تاجر بسبب لهو الأطفال، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم آخر، وتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التشريح، وكلفت المباحث بسرعة تحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن حدوث مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليه بسبب لهو الأطفال، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمون بضرب المجنى عليه بـ"شومة" على رأسه، أنهت حياته فى الحال.

كما تبين من التحقيقات أن هناك صلة مصاهرة بين المتهمين والمجنى عليه، وبمواجهة المتهم أمام النيابة اعترف بحدوث مشادة كلامية بينهم واتهم صديقه بضرب المجنى عليه.

كان اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن النقيب حسن هشام حلمى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، وبصحبته القوة المرافقة بمعاونة الأهالى، من ضبط عصام حامد، طالب، وبحوزته عصا خشبية عقب قيامه بالتشاجر مع طارق محمد، عامل، بسبب لهو الأطفال والتى نتج عنها إصابة "رمضان أبو سريع"، تاجر، بجرح بفروة الرأس والتى أودت بحياته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17005 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.