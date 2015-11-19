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صلاح دياب يكشف كواليس حبسه و«أبوالفتوح» يدعو لانتخابات رئاسية مع نوران سلام بتوقيت مصر

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صلاح دياب يكشف كواليس حبسه و«أبوالفتوح» يدعو لانتخابات رئاسية مع نوران سلام بتوقيت مصر صلاح دياب يكشف كواليس حبسه و«أبوالفتوح» يدعو لانتخابات رئاسية مع نوران سلام بتوقيت مصر

الإعلامية نوران سلام

تعود اليوم الاعلامية نوران سلام الى قناة بي بي سي بعد خمسة أعوام عملت خلالها في فضائيتي الجزيرة والحياة، حيث تقدم برنامج بتوقيت الدي يذاع كل خميس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ويعاد الجمعة الثانية عشرة ظهرا والسيت الواحدة صباحا.
> وفي حلقة الليلة تستضيف نوران سلام د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية القيادي الإخواني السابق الذي يجدد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ويشكو من الحصار الاعلامي المفروض عليه، وكذلك برجل الاعمال المصري صلاح دياب بعد أن أخلي سبيله في تحقيق بحيازة سلاح غير مرخص، بالاضافة الى فقرات أخرى.
> يذكر أن بتوقيت مصر برنامج بي بي سي الرئيسي فيما يخص الشأن المصري سواء السياسي أم الاجتماعي أم غير ذلك.
> الجدير بالذكر أن نوران سلام عملت في بي بي سي عبر الفترة من ٢٠٠٠ الى ٢٠١٠.

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