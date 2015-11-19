حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالسطو المسلح على سيارة رجل أعمال بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة، بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسطو المسلح على سيارة رجل أعمال بمدينة الشيخ زايد، وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من رجل أعمال وصاحب معرض سيارات شهير بالشيخ زايد بتعرضه لعملية سطو مسلح نفذها 4 مجهولين، وبالتحرى توصلت الأجهزة الأمنية إلى منفذى العملية، وتم ضبطهم بمنطقة الوراق شمال الجيزة، وأحيلوا إلى النيابة التى باشرت التحقيقات معهم.

اعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بصحة ما نسب إليهم من اتهامات بشأن السطو المسلح على رجل الأعمال وسرقة سيارته، فأصدرت النيابة قرارها السابق.

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