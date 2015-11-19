القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش وهيروين قبل ترويجها بالزاوية الحمراء

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

كانت معلومات وردت إلى ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها قيام كل من، "محمد ح" 37 سنة عاطل و"هشام س" 29 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط القسم من ضبطهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين، وبموجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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