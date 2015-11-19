مقتل مزارع بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فى المنيا

لقى مزارع مصرعه متأثرا بجراحه، إثر إصابته بطلق نارى بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية،>حيث شهدت قرية ادمو التابعة لمركز المنيا مشاجرة بين اثنين من المزارعين تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية تسببت فى مقتل أحدهما.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث، بمقتل مزارع بقرية ادمو التابعة لمركز المنيا، وتبين من تحريات البحث الجنائى أن المجنى عليه يدعى عبد المنعم عوض "53 سنة"، وأن المتهم بقتله مزارع يدعى "عزيز ق 68 سنة" بمساعدة أبنائه، حيث قاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح بالشوم والعصى، ما أدى لمقتله عقب وصوله لمستشفى المنيا العام، وتبين أن سبب الحادث مشاجرة بين الجانبين على قطعة أرض، وتحرر محضر بالواقعة.