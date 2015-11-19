ضبط عاطل بحوزته حشيش وآخر هارب من أحكام قضائية فى الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط "أحمد م ج م" 26 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته "11" قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 125جراما، ومبلغ 45 جنيهاً.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل من ضبط "عبد القادر د س ع" 55 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى "24" حكم جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 17سنة، وجار التنفيذ عليه.