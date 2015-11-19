تجديد حبس مأمور ضرائب طلب رشوة من صاحب مصنع لتخفيض المستحقات الضريبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس مأمور ضرائب طلب رشوة من صاحب مصنع بمبلغ 60 ألف جنيه مقابل تخفيض المستحقات الضريبية المستحقة عليه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من المواطن "إيهاب.ع.س"، صاحب مصنع لتشكيل المعادن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بقيام "أحمد.ح"، مأمور ضرائب مبيعات، بمطالبته بمبلغ ستين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيض الضريبة المستحقة على المنشأة ملكه.

وأسفرت التحريات العميد عن صحة بلاغ الشاكى، وأن المتحرى عنه هو "أحمد.ح.س"، 37 سنة، مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات، ومقيم بمدينة 6 أكتوبر، وأنه استغل موقعه الوظيفى للاتجار بالوظيفة العامة وطلب من الشاكى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والتغاضى عن طلب الضرائب المستحقة عن المصنع ملك الشاكى، وأيضًا تخفيض ضرائب المبيعات، تم ضبط المتهم متلبسًا بتقاضى مبلغ الرشوة من الشاكى بعد أن تم تسجيل اللقاء والضبط تسجيلًا صوتيًا ومرئيًا.