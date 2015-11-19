شرطة التموين تضبط مدير مصنع عثر بداخله على سلع غذائية فاسدة بالعبور

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع سلع غذائية غير مرخصة بالعبور، لإنتاجه السلع الغذائية مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتعبئة المنتجات داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات وهمية وبيعها بالأسواق.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 9000 عبوة منتج نهائى، و88,400 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و44,100 طن تحت التجهيز، و20 طن رول ورق لزوم التغليف، و10500 عبوة كرتونية لزوم التعبئة، و27 ماكينة للإنتاج والتعبئة داخل المصنع.