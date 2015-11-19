أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن خليفة:إنجاز يضاف لجهود الإمارات في تمكين المرأة

Google+ Print
محمد بن خليفة:إنجاز يضاف لجهود الإمارات في تمكين المرأة محمد بن خليفة:إنجاز يضاف لجهود الإمارات في تمكين المرأة

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن تعيين معالي الدكتورة أمل القبيسي أول امرأة ترأس المجلس الوطني الاتحادي إنجاز آخر لدولة الإمارات يضاف لرصيد جهودها في تمكين المرأة في مختلف المجالات وتنصيبها في مناصب قيادية وسياسية مثلها مثل الرجل، وجاء ذلك خلال كلمة سموه بمناسبة تعيين الدكتورة أمل القبيسي رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي.

مسيرة الاتحاد

وأضاف سموه أنه لطالما آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية دور المرأة الإماراتية في بناء المجتمع ودعم مسيرة الاتحاد فواصلت القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج ففتحت أبواب الفرص على مصراعيها للمرأة الإماراتية التي استغلت بقدراتها واجتهادها هذه الفرص خير استغلال وأثبتت أن ثقة القيادة بها في محلها، فالكثير من الانجازات التي تحققت على أرض دولة الإمارات كانت المرأة الشريك فيها بل لاعب أساسي في العديد منها.

كفاءة

وأشار سموه إلى أن معالي الدكتورة أمل القبيسي أثبتت من خلال المناصب العديدة التي تبوأتها خلال الفترة الماضية أنها جديرة بهذا المنصب وستساهم بفعالية في تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي بما فيه خير للوطن والمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية