محمد بن خليفة:إنجاز يضاف لجهود الإمارات في تمكين المرأة

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن تعيين معالي الدكتورة أمل القبيسي أول امرأة ترأس المجلس الوطني الاتحادي إنجاز آخر لدولة الإمارات يضاف لرصيد جهودها في تمكين المرأة في مختلف المجالات وتنصيبها في مناصب قيادية وسياسية مثلها مثل الرجل، وجاء ذلك خلال كلمة سموه بمناسبة تعيين الدكتورة أمل القبيسي رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي.

مسيرة الاتحاد

وأضاف سموه أنه لطالما آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية دور المرأة الإماراتية في بناء المجتمع ودعم مسيرة الاتحاد فواصلت القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج ففتحت أبواب الفرص على مصراعيها للمرأة الإماراتية التي استغلت بقدراتها واجتهادها هذه الفرص خير استغلال وأثبتت أن ثقة القيادة بها في محلها، فالكثير من الانجازات التي تحققت على أرض دولة الإمارات كانت المرأة الشريك فيها بل لاعب أساسي في العديد منها.

كفاءة

وأشار سموه إلى أن معالي الدكتورة أمل القبيسي أثبتت من خلال المناصب العديدة التي تبوأتها خلال الفترة الماضية أنها جديرة بهذا المنصب وستساهم بفعالية في تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي بما فيه خير للوطن والمواطنين.