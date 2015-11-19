أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بداخله 43 ألف عبوة برشام مجهولة المصدر

Google+ Print
ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بداخله 43 ألف عبوة برشام مجهولة المصدر ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بداخله 43 ألف عبوة برشام مجهولة المصدر
شنت الأجهزة التموينية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية بقيادة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث وبالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد وأسفرت عن ضبط عدد 13 قضية تموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط ضبط ج أ ن م 39 عاما صاحب مخزن أدوية ويقيم دائرة مركز أخيمم لإدارته مخزن أدوية بدون ترخيص وحيازة أدوية بدون تصريح مجهولة المصدر وتم ضبط "43059" عبوة أقراص برشام مختلفة الأنواع " كريمات وأمبولات"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8871 جنح قسم ثان سوهاج.

وقامت الحملة ايضا بضبط ع م ع ع 27 عاما تاجر بوتاجاز ويقيم دائرة قسم طهطا، لتجميعه كمية من اسطوانات البوتاجاز لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط عدد"30 " أسطوانة ومبلغ 4940 جنيهاً تحرر عن ذلك المحضر رقم 9950 جنح قسم طهطا، كما تم ضبط ضبط ف م ا 45 عاما صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد"25" زجاجة عصير وقطعة ملبن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتمكنت الحملة من ضبط م ع 38 عاما صاحبة محل بقاله لحيازتها سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد"15" زجاجة بارتي كولا تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين وضبط عدد"37" زجاجة خل مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين، كما تم ضبط "2" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضية عدم حمل شهادة صحية وقضية عدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخبز وقضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين جاري الاستمرار في القيام بحملات مماثلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد