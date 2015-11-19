ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بداخله 43 ألف عبوة برشام مجهولة المصدر

شنت الأجهزة التموينية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية بقيادة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين وبالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد وأسفرت عن ضبط عدد 13 قضية تموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط ضبط ج أ ن م 39 عاما صاحب مخزن أدوية ويقيم دائرة مركز أخيمم لإدارته مخزن أدوية بدون ترخيص وحيازة أدوية بدون تصريح مجهولة المصدر وتم ضبط "43059" عبوة أقراص برشام مختلفة الأنواع " كريمات وأمبولات"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8871 جنح قسم ثان سوهاج.

وقامت الحملة ايضا بضبط ع م ع ع 27 عاما تاجر بوتاجاز ويقيم دائرة قسم طهطا، لتجميعه كمية من اسطوانات البوتاجاز لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط عدد"30 " أسطوانة ومبلغ 4940 جنيهاً تحرر عن ذلك المحضر رقم 9950 جنح قسم طهطا، كما تم ضبط ضبط ف م ا 45 عاما صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد"25" زجاجة عصير وقطعة ملبن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتمكنت الحملة من ضبط م ع 38 عاما صاحبة محل بقاله لحيازتها سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد"15" زجاجة بارتي كولا تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين وضبط عدد"37" زجاجة خل مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين، كما تم ضبط "2" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضية عدم حمل شهادة صحية وقضية عدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخبز وقضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين جاري الاستمرار في القيام بحملات مماثلة.