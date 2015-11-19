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لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء 578 مسكنا بالدولة

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لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء 578 مسكنا بالدولة لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء 578 مسكنا بالدولة

 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة .. إنشاء وإنجاز 578  منزلا للمواطنين في مختلف مناطق إمارات الدولة.

كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها في وزارة شؤون الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة . أسماء ألف و 720  مواطنا من مختلف إمارات الدولة من المستحقين الذين تتطلب منازلهم الصيانة أو الإحلال أو التخصيص.

وتأتي المشاريع التي اعتمدتها اللجنة ضمن مجموعة المشاريع الإسكانية و الخدمية للمواطنين و تطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة.

وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي .. بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لهذه المبادرات وتوجيهات سموه بضرورة إنشاء المشاريع وفق أعلى المعايير المتبعة في مجال الإنشاءات وإنجازها في الوقت المحدد وفق معايير السلامة العالمية.

وأضاف معاليه أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي تعم الإمارات جميعها تنبع من حرص القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال بناء المساكن الحديثة وتعزيز البنية التحتية التي تسهل الحياة وإقامة المشاريع التجارية في مختلف مناطق الدولة.

 حضر الاجتماع .. سعادة جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات وفارس عبيد الظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والمهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة والمهندس محمد المعيني والسيد علي الدهماني.
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