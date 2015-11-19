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رئيس الوزراء يمنح معاشا شهرياً لمصابين مدنيين بمطروح نتيجة انفجار لغم

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رئيس الوزراء يمنح معاشا شهرياً لمصابين مدنيين بمطروح نتيجة انفجار لغم رئيس الوزراء يمنح معاشا شهرياً لمصابين مدنيين بمطروح نتيجة انفجار لغم
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بمنح المصاب المدنى مراجع شعيب بساط عبد السيد من محافظة مطروح معاشا شهريا له ولأسرته بمقدار 7 جنيهات و80 قرشا لإصابته بنسبة عجز65? نتيجة انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية، ويضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنويا بموجب قوانين زيادة المعاشات لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج 1205 جنيهات و16 قرشا.

كما تضمن القرار منح معاش للمصاب المدنى يوسف مسعود صابر وأسرته من محافظة مطروح مقداره 9جنيهات و6 قروش لإصابته بنسبة عجز 80? نتيجة انفجار لغم ناتج عن العمليات الحربية، ويضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنويا بموجب قوانين زيادة المعاشات لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج 1291جنيها و85 قرشا.

كما تم منح المصاب المدنى يوسف فرح الخضر عمر معاشا شهريا قيمته 5 جنيهات و40 قرشا من محافظة مطروح نتيجة إصابته بعجز 90? نتيجة انفجار لغم ناتج عن العمليات الحربية، ويضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنويا بموجب قوانين زيادة المعاشات، لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج 1092جنيها و18 قرشا.
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