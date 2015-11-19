المبعوث الروسى للطاقة يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات محطة الضبعة النووية

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس "سيرجى كيرينكو" المبعوث الروسى الخاص للطاقة، ورئيس شركة "روس أتوم" للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية على رأس وفد رفيع المستوى، قادمًا من روسيا على متن طائرة خاصة فى زيارة لمصر يلتقى خلالها عدد من المسئولين لاستكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية.

وأنهى المبعوث الروسى إجراءات وصوله عبر صالة كبار الزوار بالمطار، حيث كان فى استقباله السفير الروسى بالقاهرة "سيرجى كيريتشينكو "وعدد من أعضاء السفارة الروسية.

يذكر أن شركة "روس أتوم" الروسية هى الشركة الوحيدة التى تجرى مفاوضات حاليًا مع مصر بشأن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.