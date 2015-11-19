المنتخب الأولمبى يستضيف الكاميرون وديًا بشرم الشيخ عصر اليوم

يلتقي المنتخب الأوليمبي في الثالثة والنصف عصرا، اليوم الخميس، نظيره الكاميروني علي ملعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ استعدادا للبطولة المجمعة التى ستقام بدولة السنغال فى الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2015 والمؤهلة لأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.

ويسعي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال مواجهتي الكاميرون إلى تجربة التشكيل الذي يخوض به المرحلة الأخيرة من التصفيات.

يذكر أن المنتخب الأولمبى فى المجموعة الثانية بالبطولة المجمعة والتى تضم كلا من نيجيريا ومالى والجزائر، أما المجموعة الأولى فتضم كلا من السنغال، زامبيا، جنوب إفريقيا، وتونس الشقيق.

وسيلعب المنتخب المصرى مباراته الأولى أمام المنتخب الجزائرى يوم 29 نوفمبر المقبل، حيث سيتأهل مباشرة أصحاب المراكز الأول والثانى والثالث لأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.

يخوض المنتخبان ودية ثانية يوم 22 من الشهر الجارى على ملعب مدينة الشباب، على أن تتوجه بعثة الفراعنة يوم 25 للسنغال.