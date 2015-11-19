صور| محافظ سوهاج يعلن عن منحة صينية لانشاء كوبري لربط جزيرة قرامان بمدينة سوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن البدء في إنشاء كوبري لربط جزيرة قرامان بمدينة سوهاج، وذلك في إطار المنحة الصينية المقدمة لأكاديمية البحث العلمي، لانشاء معمل المركز المصري الصيني المشترك للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الجديدة أي “الخلايا الفوتوفولتية”، الخلايا الشمسية كمرحلةٍ أولى، وهي عبارة عن جهاز يحول الطاقة الشمسية مباشرةً إلى طاقة كهربائية، مستغلًا التأثير الضوئي الجهدي، وذلك بمركز بحوث التنمية الاقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بسوهاج .

وجاء ذلك خلال استقبال المحافظ للوفد الصيني بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وبحضور منسق المشروع الدكتور عمرو أمين، بأكاديمية البحث العلمي .

وأوضح ” عبدالمنعم “، أن المشروع يمثل نقلة حضارية لمحافظة سوهاج، ويساهم في تخريج وتدريب كوادر في مجال الطاقة من أبناء سوهاج، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن مدة المرحلة الأولى هو عام، والتي ستشمل تصنيع خلايا الطاقة الشمسية، بينما تشمل المرحلة الثانية والثالثة، الطاقة الحيوية وطاقة الرياح، ليكون بذلك مركز متكامل لأبحاث الطاقة، وتساهم منحة الجانب الصيني في إنشاؤه بنسبة 50% من التمويل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا إلينا دون مقابل .

ويذكر أن الاتفاقية، التي يتم التنفيذ بموجبها، كانت قد وقعت أثناء زيارة الرئيس السيسي للصين في ديسمبر الماضي .