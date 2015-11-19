الإسكان توافق علي تعديل رغبات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة السلام

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعديل رغبات باقي الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، المنطبق عليهم الشروط والزائدين عن عدد الوحدات بمدينة السلام إلى مدينة بدر، وذلك فى حال رغبتهم حيث إن مدينة بدر بها وفرة في الوحدات، وذلك لأن مدينتي بدر والسلام تتبعان نفس المحافظة، وهي محافظة القاهرة، واعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها في كافة المحافظات في حالة توافر وحدات بأماكن أخرى في نفس المحافطة.

وقال وزير الإسكان، إن هذه الموافقة تأتي استجابة لمطالب عدد من الحاجزين، المنطبق عليهم الشروط، ولكن لم يحصلوا على وحدة بمشروع مدينة السلام، نظرًا لانخفاض عدد الوحدات المتاحة عن عدد من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، وتأخر أولوياتهم عن غيرهم، وبناء على المذكرة التي تم عرضها بخصوص تعديل رغبات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، المتقدمين بمدينة السلام والزائدين عن عدد الوحدات إلى مدينة بدر فى حال رغبتهم، حيث إنه تم الاعلان بتاريخ 30/9/2014 عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظة القاهرة – مدينة السلام، وبلغ عدد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط 10905 حاجزين، وعدد الوحدات المتوافرة بمدينة السلام 2472 وحدة، أما مدينة بدر فقد تم فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعى بها ضمن الإعلان الثانى بتاريخ 10/7/2014 والإعلان الخامس بتاريخ 4/6/2015، وبلغ عدد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط 8941 حاجزا حتى الآن، وإجمالي عدد الوحدات التى تم الانتهاء، والتى تنفذ، بها 16608 وحدات، مقسمة كالتالى (5736 وحدة بالمرحلة الأولى – 5856 وحدة بالمرحلة الثانية – 5016 وحدة بالمنحة الإماراتية).

وبالتالي سيصبح 8400 حاجز غير قادرين على الحصول على وحدة بمدينة السلام، مع ضرورة سحب مقدم الحجز والتقدم مرة أخرى عند فتح باب الحجز لوحدات بمحافظة القاهرة، مما ينتج عنه ضياع فرصة بعضهم لتغير ظروفهم من حيث شروط الدخل والسن وقت الإعلان الجديد، فلذا تم السماح لمن يرغب منهم فى تعديل رغبته، والحصول على وحدة بمدينة بدر، وستصبح هذه قاعدة عامة تيسيرا على المواطنين.