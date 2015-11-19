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رفع درجة الإستعداد القصوى للإنتخابات البرلمانية بالمنوفية

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رفع درجة الإستعداد القصوى للإنتخابات البرلمانية بالمنوفية رفع درجة الإستعداد القصوى للإنتخابات البرلمانية بالمنوفية
عقد اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات البرلمانية 2015 وذلك بحضور مصطفى بيومي السكرتير العام المساعد، وممثلا عن مديرية الأمن، والمستشار العسكري وشرطة المرافق، والمطافئ، ومديري المديريات، ورؤساء مجالس المراكز والمدن على مستوى المحافظة لضمان سيرالانتخابات بسهولة ويسر.

وقد وجه السكرتير العام مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية من خلال الحفاظ على نظافة المدن والقرى خاصة حول اللجان للظهور بمظهر حضارى لائق بالمحافظة ، كما اكد على وجود غرفة عمليات بالمحافظة والمراكز والمدن علي مدي 24 ساعة لمتابعة عملية الانتخابات البرلمانية والتواصل في حالة حدوث أي تجاوزات.

وقد شدد الشيخ على ضرورة الالتزام بمدة الصمت الانتخابى وعدم إطلاق اى دعاية لأي من المرشحين اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 20/11/2015 وعملجولات تفتيشية لمديري الإدارات وقــيام لجان من المحافظة بالمرور على كافة اللجان ومراكز الأقتراع للتأكد من توفير كافة وسائل الأمان والراحة للناخبين باللجان.

والجدير بالذكر أن عدد الناخبين بمحافظة المنوفية يبلغ 2403141 ناخب سوف يدلون بأصواتهم في 1089 لجنة انتخابية بإجمالي 523 مقر انتخابي.

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