إزالة 217 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

تكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة ملوى ومغاغة ومطاى بالمنيا، من رفع وإزالة 217 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 8 فدان و10 قيراط و4 سهم فى الفترة من 10 وحتى 16 نوفمبر الجارى ، وذلك خلال احدى حملات الإزالة التى يتم تنظيمها بالتعاون مع الإدارة الزراعية وقسم حماية الاراضى.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى تبذلها الوحدات المحلية ، حيث تم ازالة عدد 72 حالة تعد بمجلس قروى برطباط التابع لمركز ومدينة مغاغة منها 60 حالة ائتمان زراعى بمساحة 3 فدان و2 قيراط و4 سهم وعدد 12 حالة اصلاح زراعى بمساحة قيراط و4 سهم ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بازالة عدد 22 حالة بقرية تونا الجبل منها 16 حالة تعدى على ارض زراعية و6 حالات تعدى على املاك الدولة .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من ازالة عدد 123 حالة تعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وذلك باجمالى مساحة 5 فدان و6 قيراط و20 سهم .

من جانبه أكد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية في التصدي لجميع المخالفين ، والتعامل بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لها فى الحال مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والذى يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل المحافظة .

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