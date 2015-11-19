إزالة 217 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى تبذلها الوحدات المحلية ، حيث تم ازالة عدد 72 حالة تعد بمجلس قروى برطباط التابع لمركز ومدينة مغاغة منها 60 حالة ائتمان زراعى بمساحة 3 فدان و2 قيراط و4 سهم وعدد 12 حالة اصلاح زراعى بمساحة قيراط و4 سهم ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بازالة عدد 22 حالة بقرية تونا الجبل منها 16 حالة تعدى على ارض زراعية و6 حالات تعدى على املاك الدولة .
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من ازالة عدد 123 حالة تعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وذلك باجمالى مساحة 5 فدان و6 قيراط و20 سهم .
من جانبه أكد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية في التصدي لجميع المخالفين ، والتعامل بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لها فى الحال مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والذى يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل المحافظة .
>