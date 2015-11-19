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محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لكوبرى محطة السكة الحديد

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محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لكوبرى محطة السكة الحديد محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لكوبرى محطة السكة الحديد
عقد اللواء عبد الحميد الهجان اجتماعا موسعا لمناقشة آلية تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بكوبرى محطة السكة الحديد، حضر الاجتماع عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأكد الهجان، خلال الاجتماع، أنه تقرر غلق الكوبرى فى الاتجاه القادم من المحطة وحتى منزل طريق – أسوان فى اتجاه الرياح وسيدى عبدالرحيم لإجراء أعمال الصيانة به، ويبدأ ذلك من يوم 27/11/2015 مع البدء فى إعادة رصف طريق مصر- أسوان الزراعى بدءاَ من كمين البياضية وحتى أسفل كوبرى المعنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى به.

كما أصدر تعليماته للمسئولين بضرورة سرعة الانتهاء من عمليات الرصف والصيانة مع مراعاة تطبيق الجودة العالية فى التنفيذ.

كما قرر محافظ قنا تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من إدارة المرور والوحدة المحلية لمدينة قنا وهيئة الطرق والكبارى لتحديد الطرق التى سيتم إغلاقها للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف والصيانة واختيار الطرق البديلة لها وعمل خريطة ولوحات إرشادية بالمسارات الجديدة وتكثيف الخدمة المرورية فى أماكن التحويلات للحفاظ على تيسير حركة مرور السيارات.

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مصر 365

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