"الأسد" يؤكد: منصب الرئيس السورى ليس حكرا علىّ

اعتبر الرئيس السورى بشار الأسد أن فترة عامين ستكون كافية لأى مرحلة انتقالية فى بلاده، لكنه ربط انطلاقها بهزيمة الإرهاب، مؤكدا أن أى شخص يحظى بثقة شعب سوريا سيشغل منصب الرئيس.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية الخميس، عن الأسد خلال مقابلة مع تلفزيون "راي" الإيطالى قوله أنه لا يمكن تحقيق أى تقدم سياسى فى الوقت الذى يستولى فيه الإرهابيون على العديد من المناطق فى سوريا، مشدا على أن الإرهاب يبقى العقبة الرئيسية فى وجه أى تقدم سياسى.

وحول الخطوات التى يجب اتخاذها فى سياق المرحلة الانتقالية، أشار إلى ضرورة إقرار دستور جديد، ومن ثم إجراء استفتاء، ثم إجراء انتخابات برلمانية، معتبرا أن كل ذلك لن يستغرق أكثر من عامين.

وفيما يخص الانتخابات البرلمانية فى سوريا، قال الأسد إنها ستظهر أى قوى سياسية تتمتع بوزن حقيقى لدى الشعب السورى، والقوى التى لديها قواعد شعبية، والتى من حقها أن تمثل المعارضة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد صيغة لترجمة نتائج الانتخابات لتحديد عدد المقاعد التى ستحصل عليها كل قوة فى البرلمان وحصتها فى الحكومة التى سيتم تشكيلها بعد ذلك، لافتا إلى أن كل ذلك يجب أن يحدد بعد إقرار دستور جديد.

وأكد فى الختام ردا على سؤال أن السوريين وحدهم من حقهم أن يختاروا شخصا يثقون به

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