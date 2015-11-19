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وزير التموين : سيارات محملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة تجوب المحافظات

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وزير التموين : سيارات محملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة تجوب المحافظات وزير التموين : سيارات محملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة تجوب المحافظات
تنطلق اليوم الخميس في محافظات قوافل السيارات اليومية المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20% الي 25% عن الاسواق وذلك من فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث الاهرام والنيل والاسكندرية وشركتي الجملة (المصرية والعامة ) والمصرية للحوم والمصرية للاسماك.
>وتحمل لحوم ودواجن مجمدة وأسماك وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وصلصة ودقيق وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية، أن قوافل السيارات بمناطق متنوعة بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة بمدينة دمنهور وبمنطقة السواقي ببندر الفيوم وبمنطقة السوق ببني سويف ومدرسةأبوقرقاص بالمنيا وبمدينة أبنوب بأسيوط وبمدينة الخارجة بالوادي الجديد ومركز شندويل بسوهاج وبوسط مدينة قوص بقنا وبوسط مدينة سفاجا بالبحر الاحمر وبمدينة أرمنت بالاقصر وبمدينة دراوبأسوان وغيرها من المحافظات مشيرا الي أن قوافل السيارات تنطلق يوميا في أماكن متنوعة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة تناسب كافة الاسرة المصرية وخاصة محدودة الدخل.

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مصر 365

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