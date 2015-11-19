بالصور.. الرى تشن حملة لإالة التعديات على النيل بالقاهرة الكبرى

شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل ، حملة إزالة بنطاق القاهرة الكبرى، تضمنت إزالة مخالفات بالتعدى والردم داخل حرم نهر النيل ،وإقامة منشآت عليه، وذلك فى بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة المعنية.

وتضمنت الحملة تنفيذ (9) قرارت إزالة ومخالفة بالتعدى والردم والبناء، وكافتيريات وقاعة أفراح، كانت مقامة بالمخالفة بمنطقة نيل الوراق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية، فى إطار خطة الوزارة للتصدى بحسم لكافة أنواع المخالفات والتعدى على نهر النيل طبقا للقانون.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، على مواصلة حملات الازالة على نهر النيل، لافتا الى أن الوزارة عازمة بكافة اجهزتها، بالتنسيق التام بين الأجهزة المعنية،على المضى قدما فى تحرير نهر النيل، من كافة أشكال التعديات والمخالفات.

وأضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين ، والمعتدين طبقا للقانون، مشيراً إلى أن الإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى، دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة، من الهدر والتلوث، وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.



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