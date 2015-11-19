السيسى يقرر إعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا للانتخابات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2015، بإعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا للانتخابات.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا للانتخابات على النحو التالى.. بصفة أصلية:المستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- المستشار محمود إسماعيل رسلان-نائب رئيس مجلس الدولة

وبصفة احتياطية.. المستشار محمد محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة- المستشار محمد عبد العظيم محمود سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.

نشر القرار بالجريدة الرسمية، فى عددها اليوم الخميس.

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