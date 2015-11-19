السيسى يقرر إعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا للانتخابات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2015، بإعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا للانتخابات.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا للانتخابات على النحو التالى.. بصفة أصلية:المستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- المستشار محمود إسماعيل رسلان-نائب رئيس مجلس الدولة
وبصفة احتياطية.. المستشار محمد محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة- المستشار محمد عبد العظيم محمود سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
نشر القرار بالجريدة الرسمية، فى عددها اليوم الخميس.