"مخمور" وراء إنذار القنبلة على طائرة بولندا القادمة للغردقة.. ولا متفجرات

قالت السلطات البلغارية إن الإنذار بوجود قنبلة على الطائرة القادمة من بولندا إلى الغردقة، والتى هبطت اضطراريا فى بلغاريا، وراءه راكب مخمور.

وأوضحت السلطات البلغارية أن طائرة تقل 161 شخصا هبطت اضطراريا فى مدينة بورجاس ببلغاريا اليوم الخميس، بعد تلقى إنذار بوجود قنبلة فى الرحلة التى كانت متجهة من العاصمة البولندية وارسو إلى منتجع الغردقة بمصر.

>وقالت متحدثة باسم مطار بورجاس لرويترز، إنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة لكن لم يعثر بها على أى مواد متفجرة، مشيرة إلى أن المطار مازال مغلقاً، والطائرة ستواصل رحلتها فى أقرب وقت.

وأضافت: "هبطت الطائرة فى بورجاس بناء على طلب من الرحلة رقم (إل.إل.بي8015) المسافرة من وارسو إلى الغردقة بالهبوط الاضطرارى بسبب بلاغ عن وجود متفجرات على متنها."

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن الراكب الذى أبلغ الطاقم باحتمال وجود قنبلة أقر خلال استجوابه بأنه كان قد تناول كحوليات. وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية البولندية إن الطائرة ليست ملكا للشركة لكنها طائرة مستأجرة.

- رويترز: هبوط اضطرارى لطائرة متجهة لمصر بمطار بلغارى بعد إنذار بوجود قنبلة

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