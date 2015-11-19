ضبط 1700 قطعة أثرية بحوزة تشكيل عصابى بعد تبادل النيران مع الشرطة ببنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف اشتباكات بالرصاص ومطاردات بين الشرطة وتجار آثار، نجحت خلالها قوات الأمن فى ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم الاتجار فى القطع الأثرية والمقلدة والنصب على المواطنين، وعثر بحوزتهم على 1774 قطعة أثرية.

وردت معلومات لقسم شرطة سياحة وآثار بنى سويف مفادها قيام "حسنى.ح" 38 سنة، مزارع، بحيازة بعض القطع الآثرية وأخرى مقلدة بغرض النصب والاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية تابعة لقسم سياحة وآثار بنى سويف بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة الواسطى باستهداف منزل المتهم، ولدى وصول القوات للمكان هرب المتهمون إلى منطقة الزراعات وتخلوا عن كيس بداخله وجه خشبى لآدمى باللون الأسود والوردى بطول 25 سم و(1750) عملة معدنية و(12) تمثال أوشابتى من البورسلين على شكل آدمى بطول 8 سم و(10) تماثيل معدنى على شكل آدمى بطول من 6 إلى 10 سم وإيناء كانوبى من البورسلين على شكل وجه آدمى وعليه نقوش وزخارف بارتفاع 10 سم.

ولاحقت قوات الأمن، المتهمين بمنطقة الزراعات، حيث أطلق المتهمون الأعيرة النارية صوب القوات التى بادلتهم إطلاق الرصاص، حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط "خضر . ح" 38 سنة حارس عقار، و"بيومى. س" 36 سنة مزارع، و"سعيد . ج" الذى أصيب بطلق نارى بالجانب الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الاتجار فى القطع الأثرية والمقلدة بغرض الاتجار والنصب على المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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