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جامعة أسوان تنظم ملتقى علمي دولي لتنشيط السياحة .. نهاية نوفمبر‎

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جامعة أسوان تنظم ملتقى علمي دولي لتنشيط السياحة .. نهاية نوفمبر‎ جامعة أسوان تنظم ملتقى علمي دولي لتنشيط السياحة .. نهاية نوفمبر‎

قال الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة ستنظم فعاليات ملتقى علمي دولي لتنشيط السياحة تحت عنوان ” السـياحة الرياضية مستقبل ” ، وذلك يوم الاثنين الموافق30/11/2015،  على متن الباخرة السياحية ” نايل بايونير “.

وأضاف  كباش، أن الملتقى تنظمه  كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتعاون مع هيئة الداد الألمانية  ووزارة  السياحة  ووزارة الشباب والرياضة،  ويشارك بها دول : ألمانيا، بولندا ، بلجيكا، المجر، النمسا، روسيا.

 ويهدف الملتقى إلى توضيح الرؤية المستقبلية لمستقبل السياحة الرياضية بمصر، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول الجاذبة للسياحة، ويمكن الاستفادة من السياحة الرياضية اقتصاديًا ووضع الاستراتيجية اللازمة من خلال هذا الملتقى بوجود عدد من خبراء التربية الرياضية.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية بأسوان  أن الملتقى يتضمن عدد من ورش العمل في مجال السياحة الرياضية  ”نشر ثقافة السياحة الرياضية – أولمبياد الصحراء – دور المؤسسات الرياضية في تنشيط السياحة الرياضية – هندسة السياحة الرياضية – علوم التربية الرياضية”.

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