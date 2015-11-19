السلطات اللبنانية تبدأ بحث العروض المقدمة لترحيل النفايات للخارج

ذكرت صحيفة السفير اللبنانية أن سلطات لبنان، سوف تبدأ اليوم البحث المعمق والتفصيلى فى العروض المقدمة من بعض الشركات الأوروبية لترحيل النفايات إلى الخارج، استنادا إلى حصيلة نقاشات أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمعالجة أزمة النفايات التى اجتمعت أمس برئاسة رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام.

وقال وزير الزراعة اللبنانى أكرم شهيب المكلف بمعالجة الأزمة لـ "السفير" أن المفاوضات ستنطلق مع أربع شركات قدمت عروضاً جدية لترحيل النفايات، لافتا الانتباه إلى أن المفاوضات تنطوى على الكثير من الحسابات الدقيقة والتفاصيل التقنية الحساسة، ونحن سنسعى إلى الحصول على أرخص سعر بأفضل الشروط.

واعتبر أن بعض الأسعار التى يتم تداولها فى الإعلام غير دقيقة..و قال هى أسعار تعطيلية وتحريضية تهدف للتشويش على الجهد المبذول لترحيل النفايات.

وأكد أن تصدير النفايات يجب أن يراعى القوانين الدولية التى يلتزم بها لبنان، موضحا أن هناك الكثير من الجزئيات التى يجب التفاهم عليها قبل حسم خيار الترحيل، "ومنها ما يتعلق بالوزن والنوعية وكيفية نقل النفايات إلى الباخرة وتخزينها ووجهة سيرها".

ولفت الانتباه إلى من بين الأمور التى يجب البت بها تحديد ما إذا كان تمويل الترحيل سيتم من مالية الدولة أم من الصندوق البلدى، وقال: "أنا شخصيا من دعاة أن تتولى الدولة تمويل العملية حتى تستطيع البلديات تحمل أعباء الحل المستدام للأزمة فى المرحلة المقبلة".

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