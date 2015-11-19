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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة
ألقى رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك وتزوير مستندات ملكية لها والتصرف فيها بالبيع، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات مفادها، أن كلا من "عمرو ع" وشهرته "عمرو الصعيدى" 26 سنة عاطل ومقيم كفر الجبل بالجيزة، و"شنودة م" 30 سنة عاطل ومقيم بمنطقة المرج والسابق اتهامه فى القضية رقم 7017 لسنة 2008م النزهة "سرقة بالإكراه"، و"عادل ح" وشهرته "عادل لمونة" 57 سنة عاطل ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور والسابق اتهامه فى 4 قضايا، و"إيهاب ن" 34 سنة ومقيم بمنطقة المرج، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك وتزوير مستندات ملكية لها والتصرف فيها بالبيع.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الأول والثالث وبحوزتهما السيارات أرقام س ج ق 739 ماركة هيونداى إلنترا موديل 2012م فضى اللون والمبلغ بسرقتها والسيارة ى د د 728 ماركة هيونداى إلنترا موديل 2012م سوداء اللون والسيارة رقم 46371 ملاكى بنى سويف ماركة كيا سيراتو موديل 2014م بنى اللون والمبلغ بسرقتها.

وبمناقشتهما اعترف الأول باشتراكه مع المتهم الثانى فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك وتسليمها لكل من الثالث والرابع لإعداد مستندات ملكية مزورة وإعادة بيعها بالأسواق، واعترفا باشتراكهما والمتهمان الهاربان فى ارتكاب 6 سرقات سيارات بذات الأسلوب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
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مصر 365

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