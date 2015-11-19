"التحالف" يشن سلسلة ضربات على مواقع ميليشيا الحوثى وصالح فى مطار تعز

شنت طائرات التحالف العربى ضربات على مواقع مليشيات الحوثى وصالح المتمردة فى مطار تعز، وسط استمرار المواجهات بين المتمردين والقوات الموالية للشرعية فى محافظة تعز اليمنية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية الخميس، عن مصادر عسكرية يمنية قولها: أن الطائرات وجهت ضربات على المطار الواقع شمال شرقى مدينة تعز، بالتزامن مع ضربات جوية مماثلة على مواقع وتجمعات الحوثيين واتباع على عبد الله صالح فى منطقة ذباب.

وأشارت المصادر إلى أن الضربات الجوية للتحالف، الذى تقوده السعودية، استهدفت تجمعات المتمردين الحوثيين فى منطقة الراهدة شرقى محافظة تعز.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة التى أطلقت قبل يومين عملية واسعة فى المحافظة بدعم من التحالف، خاضت مواجهات مع المتمردين فى منطقة كلابة.

وتسعى القوات الشرعية إلى تحرير المحافظة ومركزها مدينة تعز التى تتعرض منذ أشهر لقصف من المتمردين يستهدف الأحياء السكنية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وكانت القوات الشرعية، التى نجحت سابقا فى تحرير محافظات عدة من المتمردين، قد طهرت مديرية الشمايتين بمحافظة تعز وحققت تقدما نوعيا على جبهة مديرية الوازعية.

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