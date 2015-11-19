أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"التحالف" يشن سلسلة ضربات على مواقع ميليشيا الحوثى وصالح فى مطار تعز

Google+ Print
"التحالف" يشن سلسلة ضربات على مواقع ميليشيا الحوثى وصالح فى مطار تعز "التحالف" يشن سلسلة ضربات على مواقع ميليشيا الحوثى وصالح فى مطار تعز

شنت طائرات التحالف العربى ضربات على مواقع مليشيات الحوثى وصالح المتمردة فى مطار تعز، وسط استمرار المواجهات بين المتمردين والقوات الموالية للشرعية فى محافظة تعز اليمنية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية الخميس، عن مصادر عسكرية يمنية قولها: أن الطائرات وجهت ضربات على المطار الواقع شمال شرقى مدينة تعز، بالتزامن مع ضربات جوية مماثلة على مواقع وتجمعات الحوثيين واتباع على عبد الله صالح فى منطقة ذباب.

وأشارت المصادر إلى أن الضربات الجوية للتحالف، الذى تقوده ، استهدفت تجمعات المتمردين الحوثيين فى منطقة الراهدة شرقى محافظة تعز.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة التى أطلقت قبل يومين عملية واسعة فى المحافظة بدعم من التحالف، خاضت مواجهات مع المتمردين فى منطقة كلابة.

وتسعى القوات الشرعية إلى تحرير المحافظة ومركزها مدينة تعز التى تتعرض منذ أشهر لقصف من المتمردين يستهدف الأحياء السكنية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وكانت القوات الشرعية، التى نجحت سابقا فى تحرير محافظات عدة من المتمردين، قد طهرت مديرية الشمايتين بمحافظة تعز وحققت تقدما نوعيا على جبهة مديرية الوازعية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020