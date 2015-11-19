بالصور..ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل 1827 سائحا من جنسيات مختلفة

وتم استقبالهم وسط اجواء احتفالية بالمزمار البلدى و الفنون الشعبية و كان فى استقبالهم مدير ميناء شرم الشيخ البحرى الذى قام بالترحيب بقبطان السفينة و اهداءه درع هيئة موانى البحر الاحمر و تبادل الهدايا التذكارية و توزيع الورود على السياح .
كما شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، فى بيان له اليوم، على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء و رفع درجة الاستعداد و تشديد الاجراءات الامنية و رافق الوفود السياحية سيارات شرطة السياحة لتأمينها اثناء جولاتهم بالمدينة .
ومن الجدير بالذكر ان الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل تفقد بالأمس الاجراءات الامنية بميناء شرم الشيخ البحرى من اسوار الميناء و الاسوار المائية و اجراءات تأمين الركاب و الامتعة بالميناء منذ وصولها وحتى مغادرتها للميناء .
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وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ذلك يأتى بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دعم السياحة بمدينة شرم الشيخ و جهود الحكومة لتنشيط السياحة و التأكيد على أن مصر بلد الامن و الامان .