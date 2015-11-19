بالصور..ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل 1827 سائحا من جنسيات مختلفة

استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم السفينة السياحية " MEIN SCHIFF 2" وعلى متنها 1827 سائحا من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء سفاجا وذلك لزيارة مناطق راس محمد وسانت كاترين والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافئ.

وتم استقبالهم وسط اجواء احتفالية بالمزمار البلدى و الفنون الشعبية و كان فى استقبالهم مدير ميناء شرم الشيخ البحرى الذى قام بالترحيب بقبطان السفينة و اهداءه درع هيئة موانى البحر الاحمر و تبادل الهدايا التذكارية و توزيع الورود على السياح .

كما شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، فى بيان له اليوم، على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء و رفع درجة الاستعداد و تشديد الاجراءات الامنية و رافق الوفود السياحية سيارات شرطة السياحة لتأمينها اثناء جولاتهم بالمدينة .

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل تفقد بالأمس الاجراءات الامنية بميناء شرم الشيخ البحرى من اسوار الميناء و الاسوار المائية و اجراءات تأمين الركاب و الامتعة بالميناء منذ وصولها وحتى مغادرتها للميناء .

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وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ذلك يأتى بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دعم السياحة بمدينة شرم الشيخ و جهود الحكومة لتنشيط السياحة و التأكيد على أن مصر بلد الامن و الامان .