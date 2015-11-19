"الأمن الإعلامى القومى وصياغة الخبر".. ورشة عمل بقسم إعلام جامعة سوهاج

يختتم اليوم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج أنشطته التدريبية لطلابه بورشة عمل عن الأمن الإعلامي القومي و صياغة الخبر الصحفي في ضوء تكنولوجيا الاتصال، وذلك بقاعة الصحافة بمقر الكلية.

وقال الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الجامعة ودعمها لكافة الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها إثقال وتطوير الجانب العملي لدي الطلاب مما يجعلهم مؤهلين لسوق العمل .

وأكد الدكتور فتوح خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي أهمية الاهتمام بالإعلام لاسيما في هذا العصر، مقدما ً شكره لرئيس الجامعة علي الدعم المستمر لكافة أنشطة الكلية, ومضيفا ً أن قسم الإعلام في تقدم وتطوّر ملحوظ للجميع.

وأشارت الدكتورة عزه عبد العزيز رئيس قسم الإعلام إلى أن سر نجاح كل فعاليات قسم الإعلام وهو العمل بروح الفريق وإنكار الفردية, إضافة إلي الدعم القوي من إدارة الجامعة للقسم مؤكدة أن حماس الشباب ونشاط القسم يعطي الأمل أن المستقبل جميل ومشرق .

ومن جانبه قال سيد رشاد مدير تحرير الأهرام ومحاضر الورشة أن الأمن الإعلامي القومي مصطلح فرضته الظروف، مطالبا ً بوجود نمط إعلامي وطريقة تفكير مختلفة حتي تواكب تحديات وحروب العصر .

ومن الجدير بالذكر أن الورشة افتتحت الأمس بمحاضرة بقاعة المؤتمرات الزجاجية تخللها بعض الأسئلة والمقترحات في الشأن الإعلامي من الطلاب والحضور, أعقبها تدريب عملي بقاعة صحافة , ومن المقرر اليوم اختتام الجزء الثاني من فعالياتها .

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