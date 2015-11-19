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عرض 27 فيلما وتوزيع جوائز«الملتقى» و«مصر للطيران» اليوم بمهرجان القاهرة السينمائى

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عرض 27 فيلما وتوزيع جوائز«الملتقى» و«مصر للطيران» اليوم بمهرجان القاهرة السينمائى عرض 27 فيلما وتوزيع جوائز«الملتقى» و«مصر للطيران» اليوم بمهرجان القاهرة السينمائى

شعار مهرجان القاهرة السينمائي

 تشهد الدورة 37 لمهرجن القاهرة السينمائى الدولى اليوم   الخميس19 نوفمبر،عرض 27 فيلما بمختلف أقسامها،منها 3بالمسابقة الرسمية.

 ومن المقرر أن يتم اليوم الإعلان عن جوائز ملتقى القاهرة السينمائى المقام تحت أشر اف المنتج محمد حفظى،وذلك فى السادسة مسائا بالمجلس الأعلى للثقافة،و  يتنافس عليها ١٢ فيلما ، ٩ مشاريع روائية و٣ أفلام تسجيلية من الدول العربية وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا.

يهدف الملتقى إلى دعم المشاريع التي لم تنفذ بعد، عبر جوائز مالية إضافة إلى إتاحة فرصة للتلاقى والمقابلات مع المنتجين والموزعين وممثلى المهرجانات.

   وتتكون لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الثالث من كاثرين بروسى الخبيرة في مجال صناعة الفيلم الأوروبى والعالمى، وبول بابوجيان منتج الأفلام القصيرة والوثائقية،و الكاتبة المصرية مريم نعوم.

وعلى الجانب الأخر يشهد المهرجان كذلك ،ومن أمام مسرح الهناجر بالأوبرا فى الرابعة عصرا ، قيام مندوب الشركة الوطنية مصر للطيران “الناقل الرسمى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى”، بإجراء عملية السحب على باقات التذاكرالمباعة للجمهور ،ومنح الفائزين التذاكر المجانية الممنوحة منها، والتى تتيح لصاحبها الحق فى السفر إلى باريس والأقصر.

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