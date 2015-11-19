صور| الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» بـ«توشكى» نهاية ديسمبر

قال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة الـمجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه يجرى حاليًا تنفيذ 51 عمارة ” مكونة من أرضي + 2 متكرر “، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة توشكى الجديدة، والتي تشمل 612 وحدة سكنية، وتتكون الوحدة من ” 3 حجرة + صالة + حمام + مطبخ “، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية شهر ديسمبر المُقبل.

وأضاف ” فهمي “، أنه يجري أيضًا تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر فبراير من عام 2016 م، وتشمل ” إنشاء مدرسة تعليم أساسي – وحضانة “، بمساحة 2656.3 م2 ، والمكونة من ” طابقين “، و22 فصلًا، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 7 ملايين جنيه، كما يجري حاليًا إنشاء مول تجاري على أعلى مستوى، والذي يشمل جميع الاستخدامات التجارية، ويتكون من 3 طوابق على مساحة 10586.2 م2، بقيمة تقديرية 7 ملايين جنيه.

وأشار المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية ويجرى حاليًا الانتهاء من أعمال التشطيبات بها، وسيتم الانتهاء منها نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتشمل ” وحدة صحية مكونة من 3 أدوار بمساحة 581.7 م2 “، وبقيمة تقديرية تبلغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مسجد بمساحة 992.8 م2، والذي يتسع لنحو 100 مصلٍ.