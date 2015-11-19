أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور| الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» بـ«توشكى» نهاية ديسمبر

Google+ Print
صور| الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» بـ«توشكى» نهاية ديسمبر صور| الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» بـ«توشكى» نهاية ديسمبر

قال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة الـمجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه يجرى حاليًا تنفيذ 51 عمارة ” مكونة من أرضي + 2 متكرر “، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة توشكى الجديدة، والتي تشمل 612  وحدة سكنية، وتتكون الوحدة من ” 3 حجرة + صالة + حمام + مطبخ “، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية شهر ديسمبر المُقبل.

وأضاف  ” فهمي “، أنه يجري أيضًا تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر فبراير من عام 2016 م، وتشمل  ”  إنشاء مدرسة تعليم أساسي – وحضانة “،  بمساحة 2656.3 م2 ، والمكونة من ” طابقين “، و22 فصلًا، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 7 ملايين جنيه، كما يجري حاليًا إنشاء مول تجاري على أعلى مستوى، والذي يشمل جميع الاستخدامات التجارية، ويتكون من 3 طوابق على مساحة 10586.2 م2، بقيمة تقديرية 7 ملايين جنيه.

وأشار المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية ويجرى حاليًا الانتهاء من أعمال التشطيبات بها، وسيتم الانتهاء منها نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتشمل ” وحدة صحية مكونة من 3 أدوار بمساحة 581.7 م2 “، وبقيمة تقديرية تبلغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مسجد بمساحة 992.8 م2، والذي يتسع لنحو 100 مصلٍ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا