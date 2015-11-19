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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 449.2 مليون دولار فى أكتوبر

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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 449.2 مليون دولار فى أكتوبر ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 449.2 مليون دولار فى أكتوبر
أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية اليوم الخميس، أن إيرادات البلاد من القناة زادت إلى 449.2 مليون دولار في أكتوبر من 448.8 مليون دولار في سبتمبر.

ويعني هذا ارتفاع إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 400 ألف دولار من القناة.

وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس، أن عدد السفن المارة في أكتوبر تراجع قليلا إلى 1500 سفينة من 1515 سفينة في سبتمبر.

وافتتحت في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح في أن تسهم في إنعاش البلاد.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال أول عشرة أشهر من هذا العام 4.338 مليار دولار.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014.
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