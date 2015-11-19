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%64من القراء يتوقعون عدم تأثر العلاقات المصرية الروسية بعد حادث الطائرة

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%64من القراء يتوقعون عدم تأثر العلاقات المصرية الروسية بعد حادث الطائرة %64من القراء يتوقعون عدم تأثر العلاقات المصرية الروسية بعد حادث الطائرة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تأثر العلاقات المصرية الروسية بعد كشف الكرملين عن تفجير الطائرة المنكوبة، توقع غالبية القراء عدم تأثر العلاقات المصرية الروسية بعد كشف الكرملين عن تفجير الطائرة المنكوبة.

وتوقع 64% من القراء عدم تأثر العلاقات المصرية الروسية بعد كشف الكرملين عن تفجير الطائرة المنكوبة، فى الوقت الذى أكد فيه 34% من القراء تأثر العلاقات المصرية الروسية بعد كشف الكرملين عن تفجير الطائرة المنكوبة، فيما اختار 2% من القراء الإجابة بلا أهتم.


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