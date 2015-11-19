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رويترز: هبوط اضطرارى لطائرة متجهة لمصر بمطار بلغارى بعد إنذار بوجود قنبلة

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رويترز: هبوط اضطرارى لطائرة متجهة لمصر بمطار بلغارى بعد إنذار بوجود قنبلة رويترز: هبوط اضطرارى لطائرة متجهة لمصر بمطار بلغارى بعد إنذار بوجود قنبلة
أعلنت السلطات البلغارية أن طائرة تقل 161 شخصاً هبطت اضطرارياً فى مدينة بورجاس ببلغاريا، اليوم الخميس، بعد تلقى إنذارا بوجود قنبلة فى الرحلة التى كانت متجهة من العاصمة البولندية وارسو إلى منتجع الغردقة بمصر.

وبعد الإنذار طلب الطاقم الهبوط اضطراريا، وتم إنزال الركاب من الطائرة وجارى التحقق من هوياتهم، بينما يجرى تفتيش الطائرة وفحصها من على مسافة آمنة.

وقالت متحدثة باسم مطار بورجاس لـ"رويترز"، إنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة، ولكن لم يعثر بها على أى مواد متفجرة، مضيفة أن المطار مازال مغلقا.

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مصر 365