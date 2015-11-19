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بالفيديو.. نائب الجيزة: بدون حصانة لو هاجمت وزير الداخلية هرجع ألاقى مخدرات فى عربيتى

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بالفيديو.. نائب الجيزة: بدون حصانة لو هاجمت وزير الداخلية هرجع ألاقى مخدرات فى عربيتى بالفيديو.. نائب الجيزة: بدون حصانة لو هاجمت وزير الداخلية هرجع ألاقى مخدرات فى عربيتى
قال محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن الأمانة العامة للبرلمان لها دور كبير فى تغيير منظومة التصويت من رفع الأيادى إلى التصويت الإلكترونى، وذلك بعد اعتماد معظم الدول على هذا النظام الحديث.

وأضاف نائب دائرة الجيزة الحاصل على 22329 صوتا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التصويت الإلكترونى تقنية قوية وهامة لسرعة التصويت ونزاهة عرض البيانات، موضحًا أن هناك نوابًا اعترضوا على التصويت الإلكترونى وطالبوا العودة للنظام القديم للتأكد من مصداقية التصويت.

وأوضح "دسوقى" أن المجلس الحالى يضم نسبة كبيرة من نواب الخدمات، ولابد أن يكون لهم قدرات على المستوى الاقتصادى والسياسى ويكونوا مطلعين بالأجندات الداخلية والخارجية، مضيفًا أن المجلس الحالى يختلف عن أى مجلس مضى، وتابع "مجلس النواب الحالى له صلاحيات أكتر من رئيس الجمهورية".

وفى سياق آخر، أضاف "دسوقى" أن الدستور قلص الحصانة، ولذا لابد أن يكون لدى النائب حصانة قوية، وتابع قائلاً "أنا أروح أهاجم وزير الداخلية أرجع ألاقى مخدرات فى عربيتى يبقى هشتغل إزاى".

وشدد نائب الجيزة على ضرورة التزام النواب باحترام الشعب والدستور والقانون، موضحًا "العضو مش نبى ممكن تسقط عنه العضوية فى حالة إخلاله بالواجبات الملزم بها".

وأوضح أن التعليم الفنى من أول القضايا التى سيناقشها فى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة إنشاء مراكز تأهيل للشباب حتى يستيطعوا البدء فى سوق العمل فى المشروعات الصغيرة لكى تنهض اقتصاديا مقتديا بنهضة تركيا بعد الحرب العالمية الثانية.

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مصر 365

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