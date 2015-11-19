"غرفة الدواء": سعر "سوفالدى" المصرى بـ800 جنيه بالصيدليات خلال شهرين

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع أن تنخفض سعر عبوة عقار سوفالدى المصرى إلى 800 جنيه فى الصيدليات فى غضون 60 يوما، وذلك بعد ارتفاع عدد الشركات المتقدمة للتسجيل لإنتاج العقار بأسعار زهيدة الثمن تنخفض عن نظيره المستورد.

وأكد رستم، أن أكثر من 14 شركة مصرية قامت بالتسجيل حتى الوقت الراهن، وذلك ضمن خطة الدولة لإيقاف استيراد العقار والاعتماد على المنتج المحلى ليكون فى متناول المريض البسيط.

وأضاف "رستم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 10 شركات قامت بالتصنيع بالفعل وطرحت المنتج المحلى بالأسواق والصيدليات بسعر يصل إلى 680 جنيها لدى وزارة الصحة، بينما تصل سعر العبوة بالصيدليات إلى 1200 جنيه للمستهلك.